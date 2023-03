Tortura, Nordio “Governo non ha intenzione di abrogare il reato” (Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo non ha nessuna intenzione di abrogare il reato di Tortura”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso del question time alla Camera.“Vi è soltanto un aspetto tecnico che deve essere rimodulato per una ragione semplice: il reato di Tortura, così com’è strutturato, ha carenze tecniche di specificità e tipicità che devono connotare la struttura della norma penale. L’impossibilità di modificare e la volontà del Governo di tenere fermo il reato di Tortura – ha aggiunto – è determinata da una ragion pura e da una ragion pratica: la prima è l’ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali, la seconda è una ragione di coerenza perchè è un ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ilnon ha nessunadiildi”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, nel corso del question time alla Camera.“Vi è soltanto un aspetto tecnico che deve essere rimodulato per una ragione semplice: ildi, così com’è strutturato, ha carenze tecniche di specificità e tipicità che devono connotare la struttura della norma penale. L’impossibilità di modificare e la volontà deldi tenere fermo ildi– ha aggiunto – è determinata da una ragion pura e da una ragion pratica: la prima è l’ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali, la seconda è una ragione di coerenza perchè è un ...

