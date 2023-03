Studenti puniti per Meloni e Valditara a testa in giù: sospesi per 10 giorni e lavori "umilianti" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dieci giorni di sospensione, 18 ore tra educazione civica e attività socialmente utili, 2 giorni di assenza da scuola. Sono le sanzioni comminate agli Studenti del Liceo Carducci di Milano che si sono autodenunciati per avere Leggi su europa.today (Di mercoledì 29 marzo 2023) Diecidi sospensione, 18 ore tra educazione civica e attività socialmente utili, 2di assenza da scuola. Sono le sanzioni comminate aglidel Liceo Carducci di Milano che si sono autodenunciati per avere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ninaeffemele : RT @fabcet: Il coglion-Ministro dice che gli studenti vanno umiliati e il coglion-Preside esegue. TIRA una bruttissima ARIA. Molto brutta… - CarloOlb : @Affaritaliani 'Studenti puniti con lavori umilianti' ..... sempre poco rispetto ai fatti - Affaritaliani : Meloni e Valditara a testa in giù 'Studenti puniti con lavori umilianti' - TuttoSuMilano : Studenti puniti per Meloni e Valditara a testa in... - GramsciAG : RT @fabcet: Il coglion-Ministro dice che gli studenti vanno umiliati e il coglion-Preside esegue. TIRA una bruttissima ARIA. Molto brutta… -