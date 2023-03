Scuola, l’ordinanza del ministero: potranno insegnare anche i docenti con abilitazioni prese all’estero. Ma i precari protestano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Per insegnare in Italia potrebbe essere considerata valida anche un’abilitazione ottenuta all’estero. Il ministero dell’Istruzione starebbe infatti per emanare un’ordinanza in cui prevede che chi è inserito con riserva nella prima fascia delle graduatorie provinciali (Gps) in quanto ha acquisito il titolo all’estero, potrà stipulare i contratti anche se manca il riconoscimento formale del titolo di accesso alla graduatoria. In particolare, scrive Orizzonte Scuola, il ministero apporterà modifiche alla norma che imponeva la riserva per gli aspiranti professori che avessero conseguito il titolo all’estero e presentato la domanda di riconoscimento in Italia entro il 31 maggio, introducendo il divieto di stipula di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023) Perin Italia potrebbe essere considerata validaun’abilitazione ottenuta. Ildell’Istruzione starebbe infatti per emanare un’ordinanza in cui prevede che chi è inserito con riserva nella prima fascia delle graduatorie provinciali (Gps) in quanto ha acquisito il titolo, potrà stipulare i contrattise manca il riconoscimento formale del titolo di accesso alla graduatoria. In particolare, scrive Orizzonte, ilapporterà modifiche alla norma che imponeva la riserva per gli aspiranti professori che avessero conseguito il titolontato la domanda di riconoscimento in Italia entro il 31 maggio, introducendo il divieto di stipula di ...

