Roma, madre e figlio trovati morti in casa a Labaro: ipotesi omicidio-suicidio

Roma – Un'anziana di 94 anni e il figlio di 61 sono stati trovati morti nella loro casa in via del Labaro a Roma questa mattina poco prima delle 11 dagli agenti di una volante della polizia intervenuti per la segnalazione di cattivo odore. La donna è stata trovata sul letto mentre il figlio era riverso a terra. L'ipotesi dell'omicidio-suicidio è quella più accreditata. I pm della Procura di Roma conferiranno nelle prossime ore l'incarico per eseguire le autopsie. Nell'appartamento è stato trovato un fucile. Sul caso indaga la Squadra mobile, con il coordinamento della Procura capitolina. (fonte Adnkronos)

