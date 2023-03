(Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – “E’ necessario assicurare che le istituzioni siano stabili, veloci ed efficienti. Avere istituzioni più stabili, veloci ed efficienti significa essere in grado di avere maggiore affidabilità a livello internazionale e lavorare per focalizzare le energie su obiettivi strategici e di lungo periodo. Questa è la direzione in cui vuole andare il mio governo: infatti siamo fermamente convinti che lapuò diventare anche piùe solida attrauna riforma presidenziale dello Stato, una riforma che considero fondamentale e che rappresenta anche una misura potente per la crescita economica”. Così la premier Giorgiain un passaggio del suo intervento, in videoconferenza, al Summit for democracy. “e crescita economica sono interdipendenti”, dunque “solo un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Leggo che il Governo Meloni si accinge a nominare Renato Brunetta presidente del CNEL. Quel Brunetta lì. Ma sopratt… - riccardomagi : Cosa c’è di più anti-italiano di perdere le risorse del PNRR fornite dall’UE per ammodernare il Paese e fare riform… - papadia_papadia : RT @riccardomagi: Cosa c’è di più anti-italiano di perdere le risorse del PNRR fornite dall’UE per ammodernare il Paese e fare riforme? La… - ledicoladelsud : Riforme, Meloni: “Verso presidenzialismo per democrazia più forte” - atlantidelibri : RT @riccardomagi: Cosa c’è di più anti-italiano di perdere le risorse del PNRR fornite dall’UE per ammodernare il Paese e fare riforme? La… -

... lavorare h24, 7 giorni su 7, per rivoluzionare questa nazione ha detto. Perche' aggiunge i ... sperano che abbiamo la forza per fare leche nessun altro ha avuto il coraggio di fare, ...13.30:ci saranno ostacoli,non ho paura "Difendere l'economia reale vuol dire immaginare una ... Non siamo stati scelti per mantenere status quo ma per fare". Avanti per una riforma ...13.30: "Non abbiamo paura di ostacoli" "Difendere l'economia reale vuol dire immaginare una ... Non siamo stati scelti per mantenere status quo ma per fare". Avanti per una riforma ...

Riforme, Meloni: "Verso presidenzialismo per democrazia più forte" TheSoundcheck

“Il governo Meloni è fallimentare su tutti i fronti ... delinea un’analisi politica che vede il nostro Paese scivolare su diritti e riforme verso le posizioni dell’Ungheria e del suo presidente Orbàn.una riforma che considero fondamentale e che rappresenta anche una misura potente per la crescita economica". Così la premier Giorgia Meloni in un passaggio del suo intervento, in videoconferenza, al ...