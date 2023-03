Quando sei squadre italiane ai quarti non faceva notizia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Siamo bombardati, praticamente in tempo reale, dalle statistiche. Non tanto da quelle relative alle partite, quanto da quelle che riportano alla mente eventi del passato. «Non succedeva da…», «l’ultima volta che…»: un flusso costante alimentato, come giusto che sia, da chi fa questo di mestiere: raccogliere dati, elaborarli, rievocare antiche nostalgie. Il calcio italiano che porta ai quarti di finale delle competizioni europee sei squadre come accaduto quest’anno (Milan, Napoli, Inter, Juventus, Roma e Fiorentina), invece del solito numero striminzito (un anno fa, di questi tempi, avevamo solamente l’Atalanta ai quarti di Europa League e la Roma destinata al trionfo in Conference League), è una notizia che ha richiesto un piccolo sforzo d’archivio per essere pareggiata. Per ritrovare sei squadre ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Siamo bombardati, praticamente in tempo reale, dalle statistiche. Non tanto da quelle relative alle partite, quanto da quelle che riportano alla mente eventi del passato. «Non succedeva da…», «l’ultima volta che…»: un flusso costante alimentato, come giusto che sia, da chi fa questo di mestiere: raccogliere dati, elaborarli, rievocare antiche nostalgie. Il calcio italiano che porta aidi finale delle competizioni europee seicome accaduto quest’anno (Milan, Napoli, Inter, Juventus, Roma e Fiorentina), invece del solito numero striminzito (un anno fa, di questi tempi, avevamo solamente l’Atalanta aidi Europa League e la Roma destinata al trionfo in Conference League), è unache ha richiesto un piccolo sforzo d’archivio per essere pareggiata. Per ritrovare sei...

