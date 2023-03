Proteste a Parigi, gli scontri al termine del corteo: lancio di pietre e lacrimogeni, 27 arresti – Video (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una nuova giornata di mobilitazione in Francia, la decima, ha coinvolto decine di migliaia di persone in tutto il Paese per protestare contro la riforma delle pensioni voluta dal governo. I numeri dell’adesione oscillano tra i 740mila manifestanti registrati dal ministero dell’Interno, e gli oltre 2 milioni riferiti dal sindacato Cgt. In serata, al termine del corteo a Parigi, ci sono stati nuovi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine: alla fine sono state 27 le persone arrestate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una nuova giornata di mobilitazione in Francia, la decima, ha coinvolto decine di migliaia di persone in tutto il Paese per protestare contro la riforma delle pensioni voluta dal governo. I numeri dell’adesione oscillano tra i 740mila manifestanti registrati dal ministero dell’Interno, e gli oltre 2 milioni riferiti dal sindacato Cgt. In serata, aldel, ci sono stati nuovitra manifestanti e forze dell’ordine: alla fine sono state 27 le persone arrestate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

