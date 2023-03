Netflix, si dice “Aprile dolce dormire” ma la piattaforma non riposa affatto (Di mercoledì 29 marzo 2023) TecnoAndroid.it Netflix, la piattaforma di streaming più famosa al mondo, sta per rilasciare nuove serie televisive e film entusiasmanti per Aprile 2023. Tra le uscite più attese, si possono trovare la seconda stagione di “Sweet Tooth” e “After 2“, tratto dall’omonimo libro. Non finisce qui! Il famoso colosso offre infatti un vasto catalogo di opzioni tra commedie, documentari, thriller e altro ancora per soddisfare tutti i gusti del pubblico. Netflix: le nuove opere in arrivo per il mese di Aprile vi faranno impazzire Come dicevamo un attimo fa, tra i film in uscita c’è il sequel del primo film “After 2“. Trattasi dell’adattamento del romanzo della scrittrice Anna Todd. “The Last Kingdom – Sette Re devono morire” invece è un imperdibile film di genere storiografico che funge da ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 29 marzo 2023) TecnoAndroid.it, ladi streaming più famosa al mondo, sta per rilasciare nuove serie televisive e film entusiasmanti per2023. Tra le uscite più attese, si possono trovare la seconda stagione di “Sweet Tooth” e “After 2“, tratto dall’omonimo libro. Non finisce qui! Il famoso colosso offre infatti un vasto catalogo di opzioni tra commedie, documentari, thriller e altro ancora per soddisfare tutti i gusti del pubblico.: le nuove opere in arrivo per il mese divi faranno impazzire Comevamo un attimo fa, tra i film in uscita c’è il sequel del primo film “After 2“. Trattasi dell’adattamento del romanzo della scrittrice Anna Todd. “The Last Kingdom – Sette Re devono morire” invece è un imperdibile film di genere storiografico che funge da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Netflix, si dice 'Aprile dolce dormire' ma la piattaforma non riposa affatto - - atlas_ur : Vero???? pure quello che dice su Netflix - DavideStanzi : Quando si dice il servizio pubblico. Il presente e il futuro degli indimenticabili volti della serie tv #MareFuori… - johnnyaddict : capisco e rispetto la comunità che dice che netflix non vale più i soldi dell’abbonamento e che la qualità dei prod… - scaramoccio : io: [da sempre a scaredy-cat] fru: guardiamo you tanto non fa paura io: netflix: io: ma dice da 16+ fru: ……e tu qu… -