Logan Paul: “il mio contratto con la WWE scadrà a WrestleMania” (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’attuale contratto della star del web Logan Paul è in scadenza e terminerà i suoi impegni con la WWE a WrestleMania 39, sarà la fine della sua avventura nel wrestling o solo il primo capitolo di una nuova carriera? Paul ha rivelato durante l’ultimo episodio del suo podcast “IMPaulSIVE” che il suo contratto con la WWE scadrà allo showcase of immortals, dove affronterà Seth Rollins sabato sera, giorno in cui Paul compie 28 anni. “È una cosa pazzesca. È l’epitome di tutto ciò che ho fatto per tutta la vita. Voglio fare leva su questo”, ha detto Paul ripensando al suo primo anno con la WWE. “Il mio contratto scade a WrestleMania. Il mio anno da rookie sta per finire. È stato un ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’attualedella star del webè in scadenza e terminerà i suoi impegni con la WWE a39, sarà la fine della sua avventura nel wrestling o solo il primo capitolo di una nuova carriera?ha rivelato durante l’ultimo episodio del suo podcast “IMSIVE” che il suocon la WWEallo showcase of immortals, dove affronterà Seth Rollins sabato sera, giorno in cuicompie 28 anni. “È una cosa pazzesca. È l’epitome di tutto ciò che ho fatto per tutta la vita. Voglio fare leva su questo”, ha dettoripensando al suo primo anno con la WWE. “Il mioscade a. Il mio anno da rookie sta per finire. È stato un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Logan Paul: 'il mio contratto con la WWE scadrà a WrestleMania' - TSOWrestling : Logan Paul riuscirà a battere Seth Rollins con una prestazione positiva? #TSOS // #TSOW // #WWE // #WrestleMania - Zona_Wrestling : Logan Paul:' Sta diventando sempre più difficile superare le mie precedenti performance in WWE'… - AleTav3r_ : Ziliani farà la Logan Paul move con i soldi dei suoi follower... - baefrodite : ma perché dobbiamo subirci logan paul in wwe pure ma perché a noi che abbiamo fatto di male per meritarci una tortu… -