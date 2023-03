LIVE Attraverso le Fiandre 2023 in DIRETTA: i sei in fuga sull’Hotond (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11 Siamo adesso ai piedi dell’Hotond. 14.08 Continua a diminuire il margine di Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan), Oier Lazkano (Movistar), Nickolas Zukowsky (Q36.5), Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) e Leon Heinschke (Team DSM), ora a 2’25”. 14.05 Non siamo lontani da Hotond, secondo muro di giornata. 14.02 Il gruppo si è avvicinato a 2’40”. 13.58 A breve entreremo nella fase più intensa di questa gara. 13.55 Sceso a 3’15” il ritardo del gruppo vista l’accelerazione per approcciare il muro. 13.51 Approcciato il primo muro di giornata. 13.49 Problema meccanico per Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Deceuninck). 13.46 Ricordiamo gli attaccanti: Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan), Oier Lazkano (Movistar), Nickolas Zukowsky (Q36.5), Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.11 Siamo adesso ai piedi dell’Hotond. 14.08 Continua a diminuire il margine di Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan), Oier Lazkano (Movistar), Nickolas Zukowsky (Q36.5), Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) e Leon Heinschke (Team DSM), ora a 2’25”. 14.05 Non siamo lontani da Hotond, secondo muro di giornata. 14.02 Il gruppo si è avvicinato a 2’40”. 13.58 A breve entreremo nella fase più intensa di questa gara. 13.55 Sceso a 3’15” il ritardo del gruppo vista l’accelerazione per approcciare il muro. 13.51 Approcciato il primo muro di giornata. 13.49 Problema meccanico per Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Deceuninck). 13.46 Ricordiamo gli attaccanti: Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan), Oier Lazkano (Movistar), Nickolas Zukowsky (Q36.5), Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... libreriaJandE : Dal 30/03 al 7/04 si svolgerà a Firenze il Florence Korea Film Fest, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti… - infoitsport : DIRETTA Attraverso le Fiandre 2023, ciclismo: risultato e aggiornamenti LIVE - infoitsport : LIVE Attraverso le Fiandre 2023 in DIRETTA: sei uomini all’attacco, 4' di vantaggio - infoitsport : Torna Pidcock, c'è anche Ganna! Attraverso le Fiandre, favoriti, percorso e dove vederla in tv e live streaming - lulizivve : Il format #timotivo per aiutare chi ha problemi di #concentrazione e ha bisogno di sessioni #brevi di… -