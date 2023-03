“Le Sanno tutte”, su Facebook l’imperdibile blob sulle castronerie dei tifosi del Napoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il nuovo fenomeno social è come la scoperta della ruota: ne senti il bisogno prima che venga inventata. Ma una volta visto come gira, non ne puoi più fare a meno. Le Sanno tutte, pagina Facebook, (farebbero bene a sbarcare anche su Twitter ma in realtà ovunque) ha restituito la memoria di un’estate (quella napoletana del 2022) che ha vissuto di un clima irrespirabile che oggi si vorrebbe far passare come “critica costruttiva” come “pungolo alla società”. Pensate ad esultare…Belli cazz’, dicono a Cinisello Balsamo. Un lavoro degno di Ghezzi e Giusti i papà di blob geniale trovata televisiva che non ha bisogno di spiegazioni. Ecco loro hanno aperto su Facebook un blob sullo sciocchezzaio dei tifosi del Napoli. Di tutti, sia dei tifosi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il nuovo fenomeno social è come la scoperta della ruota: ne senti il bisogno prima che venga inventata. Ma una volta visto come gira, non ne puoi più fare a meno. Le, pagina, (farebbero bene a sbarcare anche su Twitter ma in realtà ovunque) ha restituito la memoria di un’estate (quella napoletana del 2022) che ha vissuto di un clima irrespirabile che oggi si vorrebbe far passare come “critica costruttiva” come “pungolo alla società”. Pensate ad esultare…Belli cazz’, dicono a Cinisello Balsamo. Un lavoro degno di Ghezzi e Giusti i papà digeniale trovata televisiva che non ha bisogno di spiegazioni. Ecco loro hanno aperto suunsullo sciocchezzaio deidel. Di tutti, sia dei...

