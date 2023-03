Ermotti, nuovo Ceo Ubs: «Nessuna decisione affrettata» sull’integrazione con Credit Suisse (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’attuale Ceo Ralph Hamers ha accettato di dimettersi «nell’interesse della nuova combinazione, del settore finanziario svizzero e del Paese». Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’attuale Ceo Ralph Hamers ha accettato di dimettersi «nell’interesse della nuova combinazione, del settore finanziario svizzero e del Paese».

Ermotti, nuovo Ceo Ubs: "Nessuna decisione affrettata" sull'integrazione con Credit Suisse Ermotti si è detto "onorato" del nuovo incarico e ha segnalato che rimarrà alla guida di Ubs ... Sergio Pietro Ermotti è il nuovo Ceo di Ubs Sergio Pietro Ermotti è il nuovo Ceo di Ubs . Per il banchiere svizzero si tratta di un ritorno, visto che è stato a.d. del gruppo bancario elvetico dal 2011 al 2020. Dal 2021, invece, è alla presidenza di Swiss RE ... Sarà Sergio Ermotti a guidare la 'grande' UBS ... Ermotti aveva affermato che la Svizzera non ha bisogno di due grandi banche internazionali per ... De Vaucleroy manterrà la posizione fino all'elezione di un nuovo presidente nel corso di un'assemblea ... si è detto "onorato" delincarico e ha segnalato che rimarrà alla guida di Ubs ...Sergio Pietroè ilCeo di Ubs . Per il banchiere svizzero si tratta di un ritorno, visto che è stato a.d. del gruppo bancario elvetico dal 2011 al 2020. Dal 2021, invece, è alla presidenza di Swiss RE ......aveva affermato che la Svizzera non ha bisogno di due grandi banche internazionali per ... De Vaucleroy manterrà la posizione fino all'elezione di unpresidente nel corso di un'assemblea ... Ubs nomina Sergio Ermotti nuovo Ceo, sostituisce Hamers Il Sole 24 ORE L'UBS nomina il ticinese Sergio Ermotti nuovo CEO Sergio Ermotti torna alla testa di UBS. A capo della prima banca svizzera fino al 2020, il ticinese assumerà nuovamente questa responsabilità in occasione della prossima assemblea generale prevista ... Ermotti torna alla guida in Ubs Dopo poco piú di due anni Sergio Ermotti torna in Ubs. Dal prossimo 5 aprile sará di nuovo alla guida della banca svizzera che aveva lasciato dopo 9 anni nell'ottobre 2020, per approdare a Swiss Re. Sergio Ermotti torna alla testa di UBS. A capo della prima banca svizzera fino al 2020, il ticinese assumerà nuovamente questa responsabilità in occasione della prossima assemblea generale prevista ...Dopo poco piú di due anni Sergio Ermotti torna in Ubs. Dal prossimo 5 aprile sará di nuovo alla guida della banca svizzera che aveva lasciato dopo 9 anni nell'ottobre 2020, per approdare a Swiss Re.