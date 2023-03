“È nata”. La famosa attrice mamma a 68 anni, è bufera. Due anni fa la morte del figlio (Di mercoledì 29 marzo 2023) La famosa attrice e conduttrice televisiva spagnola Ana Obregón pare sia diventata mamma all’età di 68 anni. Ana è conosciuta in Italia per la sua partecipazione a diverse serie televisive italiane, tra cui Voglia di cantare con Gianni Morandi nel 1985. Si è inoltre spesso sentito parlare di lei per i tantissimi amori che ha avuto nel corso degli anni, tra cui quello con Alessandro Lecquio di Assaba y Torlonia. I due ebbero un figlio nel 1992 di nome Alex. Il 13 maggio del 2020 il figlio di Ana Obregón morì a soli 27 anni a causa di un tumore. Anche in seguito a quanto accaduto ormai tre anni fa, la donna ha voluto iniziare un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lae conduttrice televisiva spagnola Ana Obregón pare sia diventataall’età di 68. Ana è conosciuta in Italia per la sua partecipazione a diverse serie televisive italiane, tra cui Voglia di cantare con GiMorandi nel 1985. Si è inoltre spesso sentito parlare di lei per i tantissimi amori che ha avuto nel corso degli, tra cui quello con Alessandro Lecquio di Assaba y Torlonia. I due ebbero unnel 1992 di nome Alex. Il 13 maggio del 2020 ildi Ana Obregón morì a soli 27a causa di un tumore. Anche in seguito a quanto accaduto ormai trefa, la donna ha voluto iniziare un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LutherB4891392 : RT @Gigadesires: La famosa carbonara nata in un ranch del Montana. ???????? - clagodif : RT @Gigadesires: La famosa carbonara nata in un ranch del Montana. ???????? - why_not54 : RT @Gigadesires: La famosa carbonara nata in un ranch del Montana. ???????? - DeodatoRibeira : RT @Gigadesires: La famosa carbonara nata in un ranch del Montana. ???????? - Maurizi46052531 : RT @Gigadesires: La famosa carbonara nata in un ranch del Montana. ???????? -

La famiglia Moffa compie 100 anni, una storia lunga come quella della pizza ... pronti a diffondere l'arte della pizza in una zona dove fino ad allora la famosa specialità era ... Un'avventura ricca di emozioni, quella di Giorgio Moffa, quasi una fiaba nata nel nome di una famiglia ... Anita Ferrari, chi era la madre di Elena Di Cioccio (nelle parole della figlia) Anita Ferrari , madre di Elena Di Cioccio, è stata una famosa manager (anche del padre di Elena, Franz di Cioccio della Pfm). Nata il 5 agosto 1949, sette anni fa si è tolta la vita. Chi era Anita Ferrari, la madre di Elena Di Cioccio Elena Di Cioccio, in ... Tennis: Torneo San Luis Potosi. Esordio positivo per Cocciaretto ... n.107 del ranking, famosa per esssere stata nel 2020 la prima qualificata ad approdare in ... La romagnola si è aggiudicata in due set l'unico precedente con la 25enne di origini moldave (è nata a ... ... pronti a diffondere l'arte della pizza in una zona dove fino ad allora laspecialità era ... Un'avventura ricca di emozioni, quella di Giorgio Moffa, quasi una fiabanel nome di una famiglia ...Anita Ferrari , madre di Elena Di Cioccio, è stata unamanager (anche del padre di Elena, Franz di Cioccio della Pfm).il 5 agosto 1949, sette anni fa si è tolta la vita. Chi era Anita Ferrari, la madre di Elena Di Cioccio Elena Di Cioccio, in ...... n.107 del ranking,per esssere stata nel 2020 la prima qualificata ad approdare in ... La romagnola si è aggiudicata in due set l'unico precedente con la 25enne di origini moldave (èa ... Il settore fonderie si apre all'online IL GIORNO