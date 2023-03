Braga Pd | ' Di Elly Schlein mi piace il coraggio | con lei battaglia comune sull' ambiente'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : Elly Schlein cambia il Pd: Boccia e Braga capigruppo (tra le fibrillazioni), ora la partita della segreteria - andreastoolbox : Elly Schlein cambia il Pd: Boccia e Braga capigruppo (tra le fibrillazioni), ora la partita della segreteria -… - ettoreavanzini : Stefano Bonaccini prende una scoppola ma di quelle forti. Aveva provato a fare la voce grossa con Elly Schlein, for… - barone_rotto : La rivoluzione di Elly: Braga francechiniana. Boccia lettiano. ?? Non benissimo. - infoitinterno : Elly Schlein cambia il Pd: Boccia e Braga capigruppo (tra le fibrillazioni), ora la partita della segreteria -

...esi sgolino per parlare di unità. Le elezioni di settembre hanno consegnato i pochi seggi conquistati dal Pd ad eletti che in maggioranza non sono di chiara fama esponenti dell'area di...Chiaraè la nuova capogruppo alla Camera del Pd ed è subentrata a Debora Serracchiani. In un'intervista a La Repubblica, Sbraga ha parlato del suo rapporto conSchlein e delle battaglie comuni che ...Schlein tira dritto e, nonostante le polemiche e le richieste di attenzione da parte della ... Chiara. Un atto ufficiale, attraverso il quale la nuova guida rivolge un messaggio forte e ...

Elly Schlein cambia il Pd: Boccia e Braga capigruppo (tra le fibrillazioni), ora la partita della segreteria ilmessaggero.it

E quel giorno, stando ai ritmi serrati e alle scadenze dell'agenda di Elly Schlein, è oggi ... i due gruppi alla maggioranza - Francesco Boccia al Senato, e Chiara Braga alla Camera, entrambi per ...«Con Elly ci siamo conosciute per il lavoro comune sull’ambiente ... senza rinnegare la ricchezza che correnti e aree di pensiero contribuiscono a offrire al Pd», sottolinea. Per Braga ora serve ...