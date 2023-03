Automobilismo | 1000 Miglia torna in Campania per seconda edizione di Sorrento Roads

(Di mercoledì 29 marzo 2023), 29 mar. - (Adnkronos) - Tutto è pronto per ladiby, l'evento che da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile porterà la Freccia Rossa dal Golfo dial Golfo di Napoli, nell'immensità della Reggia di Caserta e fra le ripide scogliere della Costiera Amalfitana, che fra i suoi agrumeti nasconde scorci di unica bellezza, resi ancor più particolari dai colori del mare e delle montagne. Saranno trentacinque le auto al via, dalla BMW 328 del 1938 a modelli diversi di Gilco-Fiat, Ermini, Jaguar, Alfa Romeo, Porsche, Mercedes, O.S.C.A., Triumph, Aston Martin, MG, Chevrolet e Ferrari. Gli equipaggi italiani saranno tredici ma, a testimonianza della crescente popolarità del format...

Buone notizie provenienti dalla Florida in casa Ferrari . La vettura di Maranello ha infatti conquistato la pole Position nellaMiglia di Sebring , valida per il Mondiale Endurance 2023. La 499P , guidata da Antonio Fuoco, ha chiuso le qualifiche con il crono di 45'067 , davanti alla Toyota numero 8 di 0'214 millesimi.... un filo da riavvolgere per rivivere quello che le sue "sorelle", in unantico, hanno ... Guarda anche Endurance WEC,miglia di Sebring: Ferrari contro tutti al prologo La Ferrari ......dell' auto motive si incontreranno in piazza Duomo a Milano con il passaggio della tappa della... 'Davanti alla nostra sede numerose vetture che hanno scritto la storia dell'...

Automobilismo Si è imposto con 214 millesimi di scarto sulle Toyota di Brendon Hartley e sulla Gr010 Hybrid di Kamui Kobayashi. La carriera del campione di Cariati Antonio Fuoco è lo straordinario pil ...