Auto green, passa la linea UE con la deroga e-fuel (Di mercoledì 29 marzo 2023) È stato accolto qualche settimana fa con toni trionfali, ma lo stop all'iter per decarbonizzare le Auto europee è stato – appunto – uno stop. Temporaneo. La posizione di Germania, Italia e Polonia nel giro di qualche settimana è diventata soprattutto la posizione dell'Italia, con la Germania che si è defilata dal gruppo per votare nelle scorse ore a favore della sola registrazione di nuove Auto con emissioni di anidride carbonica pari a zero dal 2035 in poi. L'Europa quindi – attraverso il suo Consiglio – conferma la volontà di perseguire l'obiettivo emissioni zero per il comparto dei veicoli. Questo però non si traduce più in sole Auto elettriche perché il motore a scoppio al momento è destinato a sopravvivere alla scure del 2035. L'eccezione alle Auto elettriche che conferma la regola L'eccezione al ...

