Assegno unico e universale 2023 per i figli: gli importi previsti e come fare richiesta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dal primo gennaio 2023 , è previsto un incremento del 50% dell'Assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dal primo gennaio, è previsto un incremento del 50% dell'per le famiglie condi età inferiore a un anno e per icon una età compresa da uno a tre anni per le famiglie...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Leonardobecchet : Il #salariominimo (anche ipotizzato a 8-9 euro) non basta a combattere il 'lavoro povero' neanche assieme ad assegn… - wam_the : Assegno Unico su Rdc marzo: continuano i pagamenti. Per chi? - AriellaAmie : RT @Efisio31251859: @AriellaAmie @LVDA_Acid Esatto! La paga da contratto sono 45€ scarsi al giorno, niente straordinario perché vietato, pr… - giomo2 : RT @Leonardobecchet: Il #salariominimo (anche ipotizzato a 8-9 euro) non basta a combattere il 'lavoro povero' neanche assieme ad assegno u… - pauligurize : RT @Leonardobecchet: Il #salariominimo (anche ipotizzato a 8-9 euro) non basta a combattere il 'lavoro povero' neanche assieme ad assegno u… -