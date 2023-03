A Letizia Magaldi il premio ‘Iconic Women Creating a Better World for All’

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 marzo 2023) In riconoscimento della sua carriera, “fonte di ispirazione per molte persone e tante donne”,, Presidente AEMI – Associazione Economica del Messico in Italia – è stata insignita delInternazionale “Iconicfor All” promosso dal WEF –Economic Forum Iberoamérica e dalla rete globale ALL Ladies League. Come movimento globale per l’uguaglianza in contrasto alle divisioni di genere, WEF e ALL consegnano ilogni anno a importanti personalità nel mondo che svolgono un lavoro significativo a favore dell’equità e dello sviluppo della leadership femminile nei settori finanziari, imprenditoriali, politici, sociali, educativi, culturali e sportivi con un profondo spirito “SheforShe” ...