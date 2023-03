2035 - Così nasce le-fuel della Porsche - VIDEO (Di mercoledì 29 marzo 2023) Puntando i piedi un po' all'ultimo minuto, la Germania è riuscita a far accettare dall'Unione Europea gli e-fuel come soluzione alternativa alle vetture elettriche a partire dal 2035. Ma come si producono esattamente questi combustibili sintetici? E come si comportano le auto che li utilizzano? Per capirlo meglio siamo andati a visitare l'impianto pilota che la Porsche ha realizzato nell'estremità meridionale del Cile, investendo parecchie decine di milioni di euro in una società locale specializzata del settore. Mondo lontano. La scelta della Casa di Stoccarda e della Hif Global, azienda cilena nella quale il costruttore tedesco ha investito 75 milioni di euro, è caduta su Punta Arenas, una piccola cittadina affacciata sullo Stretto di Magellano. Una località, dunque, distante da tutto, spersa in ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 29 marzo 2023) Puntando i piedi un po' all'ultimo minuto, la Germania è riuscita a far accettare dall'Unione Europea gli e-come soluzione alternativa alle vetture elettriche a partire dal. Ma come si producono esattamente questi combustibili sintetici? E come si comportano le auto che li utilizzano? Per capirlo meglio siamo andati a visitare l'impianto pilota che laha realizzato nell'estremità meridionale del Cile, investendo parecchie decine di milioni di euro in una società locale specializzata del settore. Mondo lontano. La sceltaCasa di Stoccarda eHif Global, azienda cilena nella quale il costruttore tedesco ha investito 75 milioni di euro, è caduta su Punta Arenas, una piccola cittadina affacciata sullo Stretto di Magellano. Una località, dunque, distante da tutto, spersa in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinaMaria1976 : RT @Fiore06257296: Unione Europea – Stop alla vendita di auto benzina e diesel confermato per il 2035: Italia astenuta e inascoltata https:… - sabribri1977 : RT @Fiore06257296: Unione Europea – Stop alla vendita di auto benzina e diesel confermato per il 2035: Italia astenuta e inascoltata https:… - infoiteconomia : Stop auto 2035, Urso: 'Benzina bio, un no ideologico. Così perdiamo 80mila posti' - Lacernman : RT @PauloLoverz: @GavinoSanna1967 @Gitro77 A questo ritmo credo che 2035 non saremo poi così tanti su sto.pianeta.. - PaoloGir33 : RT @Fiore06257296: Unione Europea – Stop alla vendita di auto benzina e diesel confermato per il 2035: Italia astenuta e inascoltata https:… -