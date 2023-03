“Universi sonori”, mercoledì giornata di riflessione sulla radio (Di martedì 28 marzo 2023) Promossa da Confindustria radiotelevisioni e dal dipartimento Coris della Sapienza – Dalle ore 9,30 alle 19.00 presso il Centro Congressi di via Salaria 113 – L’evento, in programma dalle ore 9,30 alle 19.00 presso il Centro Congressi di via Salaria 113, si pone l’C Presenti i principali player del mercato italiano, accademici, rappresentanti di istituti di ricerca, speaker, giornalisti e studenti delle radio Universitarie. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma e Confindustria radio Televisioni, con l’obiettivo di condividere con la comunità Universitaria e dei giovani, più in generale, i principali trend e le idee progettuali intorno alla radio e al consumo di contenuti ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 marzo 2023) Promossa da Confindustriatelevisioni e dal dipartimento Coris della Sapienza – Dalle ore 9,30 alle 19.00 presso il Centro Congressi di via Salaria 113 – L’evento, in programma dalle ore 9,30 alle 19.00 presso il Centro Congressi di via Salaria 113, si pone l’C Presenti i principali player del mercato italiano, accademici, rappresentanti di istituti di ricerca, speaker, giornalisti e studenti delletarie. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienzatà di Roma e ConfindustriaTelevisioni, con l’obiettivo di condividere con la comunitàtaria e dei giovani, più in generale, i principali trend e le idee progettuali intorno allae al consumo di contenuti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... irenestorti1 : RT @LabParlamento: #Media: “Universi sonori”. Il futuro della #radio in un dibattito domani a #Roma. @Radio1Rai @rtl1025 @RDS_official @Ch… - ChiodiDonatella : RT @LabParlamento: #Media: “Universi sonori”. Il futuro della #radio in un dibattito domani a #Roma. @Radio1Rai @rtl1025 @RDS_official @Ch… - LabParlamento : #Media: “Universi sonori”. Il futuro della #radio in un dibattito domani a #Roma. @Radio1Rai @rtl1025… - SapienzaRoma : RT @FIMI_IT: #SaveTheDate • Quali sono le novità che riguardano la modalità di consumo musicale e l'interazione tra artisti e fan? Ne parli… - FIMI_IT : #SaveTheDate • Quali sono le novità che riguardano la modalità di consumo musicale e l'interazione tra artisti e fa… -