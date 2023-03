Ultime Notizie Serie A: Rai, Varriale potrebbe tornare? Spalletti mette in stand by il rinnovo: il motivo (Di martedì 28 marzo 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Calciomercato Inter: ecco i nomi per la difesa Calciomercato Inter, Solet e Lindelof sono gli ultimi nomi affiancati ai nerazzurri per la difesa del prossimo anno. Spalletti mette in stand by le trattative per il rinnovo: priorità al campionato Il Napoli è pronto a trattare il rinnovo di Spalletti, ma il tecnico ha detto no comment: fino a giugno si pensa solo al campo. Rai, Varriale potrebbe tornare alla direzione? Dopo le dimissioni del direttore di Rai Sport, scatta il totonome per il successore: possibile ritorno di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Calciomercato Inter: ecco i nomi per la difesa Calciomercato Inter, Solet e Lindelof sono gli ultimi nomi affiancati ai nerazzurri per la difesa del prossimo anno.inby le trattative per il: priorità al campionato Il Napoli è pronto a trattare ildi, ma il tecnico ha detto no comment: fino a giugno si pensa solo al campo. Rai,alla direzione? Dopo le dimissioni del direttore di Rai Sport, scatta il totonome per il successore: possibile ritorno di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Kiev riceve primi tank da Germania e Regno Unito. DIRETTA - RedazioneDedalo : Aquino (FR) – Muore soffocato da un boccone di pizza - DanielePassava7 : Ultime notizie Lampedusa e organizzata da una cooperativa e non paga i dipendenti ci risiamo il magna magna - CalcioNews24 : Ultime Notizie Serie A: Rai, Varriale potrebbe tornare? Spalletti mette in stand by il rinnovo: il motivo - milansette : Milan, Rebic e i suoi fratelli: in quattro sulla graticola -