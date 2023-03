Ultime Notizie – saranno 7mila i tagli totali (Di martedì 28 marzo 2023) Il colosso dell’intrattenimento Walt Disney ha dato il via al piano di taglio del personale, che prevede 7mila licenziamenti complessivi al fine di dare respiro ai conti del gruppo, messi a dura prova dalla pandemia e dalla crescente concorrenza dei servizi in streaming. La prima ondata di dipendenti che verranno licenziati verrà notificata dai vertici di Disney nei prossimi quattro giorni, come ha spiegato l’amministratore delegato Bob Iger in una nota inviata ieri al personale. Un secondo e più ampio giro di tagli arriverà ad aprile con “diverse migliaia di ulteriori riduzioni del personale”, seguito da un ultimo gruppo che verrà licenziato prima dell’inizio dell’estate. I licenziamenti, che porteranno risparmi per 5,5 miliardi di dollari, riguardano tutte le attività dell’azienda, interessando quindi Disney General Entertainment e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 28 marzo 2023) Il colosso dell’intrattenimento Walt Disney ha dato il via al piano dio del personale, che prevedelicenziamenti complessivi al fine di dare respiro ai conti del gruppo, messi a dura prova dalla pandemia e dalla crescente concorrenza dei servizi in streaming. La prima ondata di dipendenti che verranno licenziati verrà notificata dai vertici di Disney nei prossimi quattro giorni, come ha spiegato l’amministratore delegato Bob Iger in una nota inviata ieri al personale. Un secondo e più ampio giro diarriverà ad aprile con “diverse migliaia di ulteriori riduzioni del personale”, seguito da un ultimo gruppo che verrà licenziato prima dell’inizio dell’estate. I licenziamenti, che porteranno risparmi per 5,5 miliardi di dollari, riguardano tutte le attività dell’azienda, interessando quindi Disney General Entertainment e ...

