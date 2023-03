Totti e la Roma | così è iniziata | ' ' Mister | fai entrare il ragazzino' '

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MARMEZ10 : RT @PagineRomaniste: ?? Trent’anni fa l’esordio di Totti ???? ??Esiste un prima e dopo Totti nella storia della Roma e del calcio italiano. T… - OdeonZ__ : Trent'anni fa l'inizio di una leggenda: l’Italia scoprì Francesco Totti - PagineRomaniste : ?? Trent’anni fa l’esordio di Totti ???? ??Esiste un prima e dopo Totti nella storia della Roma e del calcio italiano… - sportli26181512 : Roma, Sabatini: 'Lite tra Spalletti e Totti? Storia nata da discorsi grossolani' - LucaDiLeonardo_ : RT @Tutfantacalcio: ??30 anni fa il debutto di #Totti in #seriea #roma #fantacalcio -

Massimo Cecchini racconta il giorno che avrebbe cambiato per sempre la storia della: il 28 marzo 1993, quando un giovanissimo Francesco, a 16 ...D'altronde, a chi poteva interessare davvero che un ragazzino della Primavera della, causa ... Ma Francescos'impossessò di quelle poche righe su giornali per cominciare a scrivere pagine ...Commenta per primo 28 marzo 1993: Boskov fa esordire Francescoin prima squadra con la maglia della, che vince 2 - 0 a Brescia.

Retegui a Roma, summit di mercato: irruzione Juve ... Il primo a mettere gli occhi sul ragazzo fu niente meno che Francesco Totti, che decise di rappresentarlo con la sua società, per poi proporlo in ...Ma Francesco Totti s’impossessò di quelle poche righe su giornali per ... ma quello che presto sarebbe diventato il capitano per antonomasia della Roma è stato così grande da finire per travalicare i ...