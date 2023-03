«Servi nazisti, traditori del popolo», la scritta sulla facciata della sede della Cgil Brescia. «Possibile matrice No Vax» (Di martedì 28 marzo 2023) «Servi nazisti, traditori del popolo». Recita così la scritta comparsa nella notte sulla facciata della sede della Cgil Brescia. Gli autori per ora rimangono sconosciuti, ma secondo le prime ricostruzioni interne fatte dai vertici del sindacato, la firma potrebbe appartenere al mondo No vax. «Presa di mira ancora una volta la camera del lavoro di Brescia da squadristi eversivi, il segno di una violenza esplicita che non accetteremo mai!», scrive su Facebook il segretario provinciale Fp Cgil Brescia Diego Sinisi. A commentare il fatto anche il segretario Cgil Brescia ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) «del». Recita così lacomparsa nella notte. Gli autori per ora rimangono sconosciuti, ma secondo le prime ricostruzioni interne fatte dai vertici del sindacato, la firma potrebbe appartenere al mondo No vax. «Presa di mira ancora una volta la camera del lavoro dida squadristi eversivi, il segno di una violenza esplicita che non accetteremo mai!», scrive su Facebook il segretario provinciale FpDiego Sinisi. A commentare il fatto anche il segretario...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ParliamoDiNews : Scritta no-vax sulla sede Cgil di Brescia: “Servi nazisti, traditori del popolo” - zenoerre : #CGIL: Prima di denunciare fate un bell’esame di coscienza e una seria autocritica! 'servi nazisti, traditori del p… - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Blitz dei no vax alla sede della Cgil a Brescia, imbrattata la facciata con la scritta: 'Servi nazisti' - rep_milano : Blitz dei no vax alla sede della Cgil a Brescia, imbrattata la facciata con la scritta: 'Servi nazisti' - FiordellisiFran : RT @RaiNews: Secondo una prima ricostruzione dei vertici del sindacato, la firma 'potrebbe essere quella del mondo no vax' -