Scozia-Spagna stasera in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024 (Di martedì 28 marzo 2023) Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Scozia e Spagna, valevole per il secondo turno di qualificazioni agli Europei 2024. Si affrontano due squadre entrambe vittoriose all’esordio: gli scozzesi hanno superato 3-0 Cipro, mentre gli iberici con lo stesso punteggio si sono imposti sulla Norvegia, seppur chiudendo la partita solamente nei minuti finali. La Scozia all’Hampden Park di Glasgow proverà ad interrompere un digiuno contro la nazionale spagnola che dura da circa 40 anni. La sfida è in programma oggi, martdì 28 marzo alle 20:45. diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per il secondo turno diagli. Si affrontano due squadre entrambe vittoriose all’esordio: gli scozzesi hanno superato 3-0 Cipro, mentre gli iberici con lo stesso punteggio si sono imposti sulla Norvegia, seppur chiudendo la partita solamente nei minuti finali. Laall’Hampden Park di Glasgow proverà ad interrompere un digiuno contro la nazionale spagnola che dura da circa 40 anni. La sfida è in programma oggi, martdì 28 marzo alle 20:45.su Sky Sport Calcio e insu NOW e Sky Go. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nicola89144151 : Una serata ricca di eventi su Sky Sport: 201/205/252: Tennis ATP Miami 202: Scozia - Spagna 203: Diretta Gol Quali… - storiainter : Il Calcio in TV oggi 28 marzo 2023 Gerorgia - Norvegia ore 18:00 SKY Scozia - Spagna ore 20:45 SKY Svizzera - Isra… - Fantacalciok : Calcio in tv oggi, 28 marzo 2023: Georgia-Norvegia e Scozia-Spagna in primo piano - Deepnightpress : Pronostico Scozia vs Spagna Euro 2024 Qualificazioni 28-03-23 Quote e Formazioni #VamosEspaña | #EURO2024Qualifiers… - Luxgraph : Scommesse Scozia-Spagna, ecco il pronostico e le quote del match -