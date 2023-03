Rugby, Mondiali 2023: World Rugby vuole cambiare le regole sull’espulsione (Di martedì 28 marzo 2023) Il Rugby è uno degli sport più tradizionali al mondo, ma al tempo stesso è una delle discipline che più cerca di evolvere le regole per restare al passo coi tempi. Con scelte a volte discutibili, altre palesemente sbagliate, ma spesso cercando in primo luogo di rendere il Rugby più spettacolare, garantendo la sicurezza dei giocatori. E nelle ultime settimane uno dei temi sul tavolo sono gli arbitraggi e, in particolare, il peso che un’espulsione ha su una partita. Pietra dello scandalo l’espulsione di Freddie Steward nella prima fase di Irlanda-Inghilterra che ha condizionato tutta la partita e che, dopo, è stata reputata ingiustificata, al punto che l’estremo inglese non è stato squalificato. E in vista della Rugby World Cup che si giocherà il ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) Ilè uno degli sport più tradizionali al mondo, ma al tempo stesso è una delle discipline che più cerca di evolvere leper restare al passo coi tempi. Con scelte a volte discutibili, altre palesemente sbagliate, ma spesso cercando in primo luogo di rendere ilpiù spettacolare, garantendo la sicurezza dei giocatori. E nelle ultime settimane uno dei temi sul tavolo sono gli arbitraggi e, in particolare, il peso che un’espulsione ha su una partita. Pietra dello scandalo l’espulsione di Freddie Steward nella prima fase di Irlanda-Inghilterra che ha condizionato tutta la partita e che, dopo, è stata reputata ingiustificata, al punto che l’estremo inglese non è stato squalificato. E in vista dellaCup che si giocherà il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Rugby, Innocenti: «Sei Nazioni, non siamo soddisfatti, volevamo due vittorie». Parisse disponibile per i Mondiali - andreastoolbox : Rugby, Innocenti: «Sei Nazioni, non siamo soddisfatti, volevamo due vittorie». Parisse disponibile per i Mondiali… - infoitsport : Rugby, Kieran Crowley: 'Sergio Parisse è selezionabile per i Mondiali' - ClaudioVei1 : RT @ANPIRomaPosti: ??RUGBY CLUB LA PLATA I #DESAPARECIDOS DELLA PALLA OVALE L’ #Argentina del 1978 non era solo la terra di @ESPNMarioKempes… - JackieMilesiF : RT @ANPIRomaPosti: ??RUGBY CLUB LA PLATA I #DESAPARECIDOS DELLA PALLA OVALE L’ #Argentina del 1978 non era solo la terra di @ESPNMarioKempes… -