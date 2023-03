Parigi 2024 | Ministro tedesco contro il Cio | “Ritorno atleti russi e bielorussi schiaffo all’Ucraina”

(Di martedì 28 marzo 2023) E’ subito polemica per la decisione del Cio di reintegrare glie bielo, seppur senza bandiera, a partecipare alle manifestazioni sportive internazionali. A parlare dell’argomento è stato ildella Germania, Nancy Faeser che da Losanna, con una nota ufficiale, si è scagliatola decisione del Cio, prendendo le difese dell’Ucraina e sottolineando come i valori dello sport siano contrari alla riammissione deglie bielo. Queste le parole di Faeser: “Lo sport internazionale deve condannare con assoluta chiarezza la brutale guerra di aggressione dellaa. Ciò può essere fatto solo escludendo completamente glie bielo. ...

Lo sottolinea il Cio che al termine del comitato esecutivo in cui non è stata presa una decisione su russi e bielorussi perha, auspicando il reintegro dei campioni di Mosca nelle ......del CIO era arrivata la conferma che la Federazione internazionale di scherma (Fie) ha riammesso gli atleti di Russia e Bielorussia alle qualificazioni in vista della Olimpiadi di. Si ...... durante l'apertura della tre giorni di riunioni dell'esecutivo a Losanna, ha parlato del ritorno alle gare degli atleti russi e bielorussi, verso. 'Prima di tutto, ciò che forse è più ...

Parigi 2024, c'è chi vuole i militari russi ai Giochi.... la Repubblica

LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il Cio detta le regole per rivedere negli eventi internazionali gli atleti di Russia e Bielorussia ma sulla loro partecipazione ai prossimi Giochi Olimpici, Parigi ...Rinvio invece in merito alla loro partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026, perché “prenderemo una decisione al momento appropriato”. Lo dice il presidente del Cio, Thomas ...