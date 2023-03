Milano-Cortina 2026, Italia presenterà Fiera di Rho per pattinaggio di velocità (Di martedì 28 marzo 2023) Nella mattinata di domani, mercoledì 29 marzo, nel corso della seconda giornata dell’Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale a Losanna verrà presentato il progetto dell’impianto alla Fiera di Rho, che molto probabilmente ospiterà le gare di pattinaggio velocità su ghiaccio dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Presenzierà nella città svizzera anche il presidente del CONI, nonché membro del CIO, Giovanni Malagò. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Nella mattinata di domani, mercoledì 29 marzo, nel corso della seconda giornata dell’Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale a Losanna verrà presentato il progetto dell’impianto alladi Rho, che molto probabilmente ospiterà le gare disu ghiaccio dei Giochi olimpici di. Presenzierà nella città svizzera anche il presidente del CONI, nonché membro del CIO, Giovanni Malagò. SportFace.

