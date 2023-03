Marc Marquez, torna virale una vecchia intervista di Valentino Rossi. “Ho paura”: ecco cosa disse (Di martedì 28 marzo 2023) C’è chi dice che Valentino Rossi aveva previsto tutto, c’è chi sottolinea che dopo 5 anni i discorsi non sono cambiati, chi parla delle solite lamentele. Intanto però dopo la follia di Marc Marquez nella prima gara della MotoGp in Portogallo è tornata virale una vecchia intervista rilasciata dal Dottore nel lontano 2018, dopo un gran premio in Argentina in cui il pilota spagnolo della Honda ne combinò di tutti i colori. Le parole di Rossi sono state riprese anche dalla stampa portoghese, furiosa con Marquez che ha buttato fuori il pilota di casa, Miguel Oliveira. E in effetti in alcuni passaggi sono ancora attualissime. All’epoca Marquez vinceva e le cadute non erano così frequenti come dal 2020 in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) C’è chi dice cheaveva previsto tutto, c’è chi sottolinea che dopo 5 anni i discorsi non sono cambiati, chi parla delle solite lamentele. Intanto però dopo la follia dinella prima gara della MotoGp in Portogallo ètaunarilasciata dal Dottore nel lontano 2018, dopo un gran premio in Argentina in cui il pilota spagnolo della Honda ne combinò di tutti i colori. Le parole disono state riprese anche dalla stampa portoghese, furiosa conche ha buttato fuori il pilota di casa, Miguel Oliveira. E in effetti in alcuni passaggi sono ancora attualissime. All’epocavinceva e le cadute non erano così frequenti come dal 2020 in ...

MotoGP, Marquez sconterà la penalità (doppio long lap penalty) in Texas Penalità nel GP delle Americhe. La decisione ora è ufficiale: Marc Marquez sconterà il doppio long lap penalty conseguente allo scontro con Oliveira alla prossima gara in cui parteciperà. Dunque, a meno di un'assenza dalle piste più lunga del previsto, ad Austin...

Penalità Marquez: la FIM rettifica - L'incidente di Portimao Ci sono voluti due giorni di caos, ma alla fine la FIM ha deciso di spiegare con un comunicato ufficiale lo strano caso della penalità inflitta a Marc Marquez per il suo comportamento durante il GP di Portogallo e per l'incidente causato in curva 3, del quale sono state vittime incolpevoli Jorge Martin e soprattutto Miguel Oliveira.

MotoGP, Marquez sconterà la penalità nel GP degli Stati Uniti - Marc Marquez sconterà la sanzione inflitta dopo il GP di Portimao nel terzo appuntamento della stagione, ovvero il GP degli Stati Uniti. Lo spagnolo sarà infatti costretto a saltare la tappa in...

Marquez punito dopo l'incidente con Oliveira, ma per i piloti MotoGP non è abbastanza: Ridicolo

Il 1° aprile torna la Südtirol Gardenissima

Si torna a complicare la situazione di Marc Marquez - Nuovo problema per Marc Marquez, questa volta sotto forma di comunicazione da parte dei commissari. In molti pensavano che il pilota spagnolo, protagonista di una manovra molto incauta ai danni di...