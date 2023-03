Grande successo per il primo cross studentesco a Santa Maria Capua Vetere (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGrande successo per il primo cross studentesco Città di S. Maria Capua Vetere organizzato dalla Federazione Italiana Camminatori Sportivi (FICS), presieduta da Fiorentino la Greca, in collaborazione con l’Eps ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane), CONI e Comune di Santa Maria Capua Vetere. L’evento si è tenuto nel Centro Regionale di Incremento Ippico, prestigiosa e storica struttura, grazie alla disponibilità della Responsabile del Centro, Dr.ssa Agnese Rinaldi e dei suoi collaboratori. La manifestazione ha ripreso un’attività sportiva avviata negli anni ’70 (poi interrotta), quando nell’allora denominato Istituto di Incremento Ippico si svolgevano ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiper ilCittà di S.organizzato dalla Federazione Italiana Camminatori Sportivi (FICS), presieduta da Fiorentino la Greca, in collaborazione con l’Eps ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane), CONI e Comune di. L’evento si è tenuto nel Centro Regionale di Incremento Ippico, prestigiosa e storica struttura, grazie alla disponibilità della Responsabile del Centro, Dr.ssa Agnese Rinaldi e dei suoi collaboratori. La manifestazione ha ripreso un’attività sportiva avviata negli anni ’70 (poi interrotta), quando nell’allora denominato Istituto di Incremento Ippico si svolgevano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : 3 marzo 2023: RINVIATO A DATA DA DESTINARSI. GRANDE SUCCESSO. 28 marzo 2023: APPROVATO STOP DEFINITIVO (turlupinat… - dottorbarbieri : @Leonida_01 RINVIATO A DATA DA DESTINARSI. GRANDE SUCCESSO. E POI... TRACCCCC - davcarretta : Il risultato del vertice Xi-Putin a Mosca: la Russia diventa una colonia della Cina. Un altro grande successo str… - iddaturidda56 : RT @alberto_noia: ?? “ La miglior vendetta è ottenere un grande successo “ Lunedì porteremo NIKITA alla vittoria, per lei e per tutti i PE… - annamariabianc2 : RT @alberto_noia: ?? “ La miglior vendetta è ottenere un grande successo “ Lunedì porteremo NIKITA alla vittoria, per lei e per tutti i PE… -