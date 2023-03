Grande Fratello Vip 7, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi: scontro in diretta (Di martedì 28 marzo 2023) Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi si sono scontrate nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 7 Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, due concorrenti, ovvero Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi, si sono scontrate. Le due vippone si sono lanciate accuse reciproche, un litigio che ha fatto aumentare le interazioni social del reality. Alfonso Signorini ha preparato lo scontro facendo incontrare le due concorrenti con un faccia a faccia che prometteva scintille. In settimana c'era stato un episodio che Antonella non ha esitato a tirare in ballo. Il suo fidanzato Edoardo Donnamaria ha defollowato Micol ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 marzo 2023)si sono scontrate nell'ultimadelVip 7 Nell'ultima puntata delVip 7, due concorrenti, ovvero, si sono scontrate. Le due vippone si sono lanciate accuse reciproche, un litigio che ha fatto aumentare le interazioni social del reality. Alfonso Signorini ha preparato lofacendo incontrare le due concorrenti con un faccia a faccia che prometteva scintille. In settimana c'era stato un episodio chenon ha esitato a tirare in ballo. Il suo fidanzato Edoardo Donnamaria ha defollowato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Questa è la dimostrazione che in questo Grande Fratello si pensa solo al gioco… Nikita vive un emozione ricevendo… - vivailtrashhh : Ce l’abbiamo fatta, Nikita è la quinta finalista!? Bravi tutti noi, grazie a tutti i fandom che ci hanno aiutato.… - vivailtrashhh : “Nikita è la quinta finalista del Grande Fratello Vip!”? Oh no, Oh no, Oh no no no no!????? #GFvip #nikiters… - Simonaaa90 : RT @HolaBebeeeeee: IL NOSTRO GRANDE FRATELLO, e non ce n’è per nessun altro. ?? #oriele #badenzzzers #iostocondaniele - graz16 : RT @_irenerosi_: Intervista casa chi: S: 'Chi vincerà questo grande fratello?' A 'io spero Nikita'???? #nikella #nikiters #fiorde #donnalisi -