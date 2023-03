E3 2023 | la data potrebbe essere cancellata a breve

Leggi su tuttotek

(Di martedì 28 marzo 2023) Alcuni giornalisti del settore hanno riferito che ladell’E3. Ecco tutti i dettagli al riguardo Ladel prossimo Electronic Entertainment Expoo E3a rischio di cancellazione. Dopo che Nintendo, Microsoft e recentemente Ubisoft hanno annunciato che non parteciperanno allo show, Andy Robinson di VGC ha dichiarato di non presagire “buone notizie” in merito. “Spesso è difficile separare i fatti dalle congetture sull’E3, ma non mi sorprende che non si senta parlare bene di questo evento. Non sarei affatto sorpreso se venisse annullato questa settimana, ma spero che non sia così. Mi dispiace molto per coloro che hanno fatto il massimo per far sì che lo ...