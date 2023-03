Cibus | Coldiretti | Agroalimentare | boom dell’export +18% Prandini | I falsi made in Italy valgono 120 mld

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 marzo 2023) Aumentano del 18% le esportazioni alimentari nel 2023 che fanno segnare un nuovo record dopo il massimo storico di 60,7 miliardi di euro registrato lo scorso anno grazie ai prodotti simbolo della dieta mediterranea come pasta e ortofrutta fresca che salgono sul podio delle specialità italiane più venduti all’estero. E’ quanto emerge dall’analisi dellasui dati Istat a gennaio diffusa in occasione delche apre domani. A livello generale la Germania resta il principale mercato di sbocco dell’alimentare con un valore di 9,4 miliardi nel 2022 davanti agli Stati Uniti con 6,7 miliardi che superano di misura la Francia che si piazza al terzo posto 6,6 miliardi. A preoccupare è l’agropirateria mondiale nei confronti dell’Italia che ha raggiunto un fatturato di 120 miliardi con in testa alla classifica dei prodotti più taroccati, secondo la ...