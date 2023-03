Capigruppo Pd | Boccia al Senato e Braga alla Camera al posto di Malpezzi e Serracchiani

(Di martedì 28 marzo 2023) Chiaraè stata eletta capogruppo del Pd, per acclamazione, durante l'assemblea dei deputati, in corso a Montecitorio. La sua elezione segue quella di Francescoal....

Chiara Braga è stata eletta capogruppo alla Camera, per acclamazione, durante l'assemblea dei deputati a Montecitorio. Poco prima era stata la volta di Francesco Boccia, nuovo capogruppo Dem al Senato ...15.35 Boccia e Braga nuovi capigruppo del Pd Francesco Boccia è il nuovo capigrup- po del Pd al Senato, Chiara Braga ca- pigruppo alla Camera. Sono stati eletti per acclamazione dai parlamentari dem ...