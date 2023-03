Calcio | brutte notizie per l’Inter | Hakan Çalhano?lu si ferma in Turchia-Croazia

(Di martedì 28 marzo 2023) Come spesso accade gli allenatori dei club più importanti vivono le pause per le qualificazioni a Europei e Mondiali con le dita ben incrociate. Riuscire a far tornare in sede tutti i giocatori impegnati in giro per il mondo senza problemi fisici è quasi sempre una impresa ma che, alla lunga, fa la differenza. Tra questi tecnici, ovviamente, non possiamo non annoverare anche Simone Inzaghi che, ovviamente, in questi giorni ha visto partire diversi elementi della propria rosa. Per sfortuna sua e del, arrivanodalla Timsah Arena di Bursa dove si sta giocando il match tra, valevole per il Gruppo D delle Qualificazioni verso gli Europei di Germania 2024. Al 36° minuto del primo tempo, infatti, si ètoÇalhano?lu per un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlePassanti : Calcio, brutte notizie per l’#Inter: Hakan #Çalhanoglu si ferma in Turchia-Croazia - - Luxgraph : Salernitana, infortunio Mazzocchi: brutte notizie per i granata - Elio83271574 : @ladyonorato Mondiali di calcio 2018. Non fare brutte figure. - tuttosport : ?? Brutte notizie per #Pioli Lesione per #Kalulu #ACMilan #Napoli #SerieA #Tuttosport - gigi7even : @CalcioFinanza Era l’artefice delle trasmissioni più brutte che abbia mai visto, simpatica come un calcio ai denti.… -

BURSA (Turchia) -notizie per l'Inter, Hakan Calhanoglu è stato costretto a lasciare il match tra Turchia e Croazia valido per le qualificazioni ad Euro 2024. Alla Timsah Arena di Bursa il centrocampista ex ...... fondato attraverso la "Fratellanza Ginnastica Savonese" che aveva una sezione dedicata al... di farsi spiegare per bene le cose, prima di parlare, per evitarefigure. Ciò, purtroppo, non ...Arrivanonotizie per il Milan dalla sosta per gli impegni delle Nazionali. Stefano Pioli perde un titolare: Pierre Kalulu , infatti, ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro . Il ...

Calcio, brutte notizie per l'Inter: Hakan Çalhanoglu si ferma in Turchia-Croazia OA Sport

Per sfortuna sua e dell’Inter, arrivano brutte notizie dalla Timsah Arena di Bursa dove si sta giocando il match tra Turchia e Croazia, valevole per il Gruppo D delle Qualificazioni verso gli Europei ...BURSA (Turchia) - Brutte notizie per l'Inter, Hakan Calhanoglu è stato costretto a lasciare il match tra Turchia e Croazia valido per le qualificazioni ad Euro 2024. Alla Timsah Arena di Bursa il ...