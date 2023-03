Verso modifica governo | superbonus villette fino al 30 9

(Di lunedì 27 marzo 2023) Si vauna correzione dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine per consentire alledi concludere le spese usufruendo del 110%. La nuova scadenza è contenuta in un emendamento ...

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Si va verso una correzione dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine per consentire alle villette di concludere le spese usufruendo del 110%. La nuova scadenza è ...Riprendono le votazioni in commissione Finanze alla Camera dove è in discussione il decreto sulla cessione dei crediti del superbonus.