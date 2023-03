Rai Sport, si dimette Alessandra De Stefano: direzione ad interim a Marco Franzelli (Di lunedì 27 marzo 2023) «Alessandra De Stefano ha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni dall’incarico di Direttrice di Rai Sport per motivi personali. L’Amministratore Delegato, Carlo Fuortes, nel prendere atto... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 marzo 2023) «Deha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni dall’incarico di Direttrice di Raiper motivi personali. L’Amministratore Delegato, Carlo Fuortes, nel prendere atto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Si è dimessa la direttrice di Rai Sport, Alessandre De Stefano: criticata per le sue scelte editoriali e recentemen… - mvcalcio : RT @CalcioFinanza: #Rai Sport, si dimette la direttrice Alessandra De Stefano: ecco perché - Sport_Fair : Alessandra #DeStefano si dimette Non sarà più direttrice di #RaiSport I motivi - Gazzettino : Alessandra De Stefano si dimette da direttrice di Rai Sport. «Motivi personali», Marco Franzelli nuovo direttore ad… - Stefaniaugo77 : RT @fanpage: Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport, si è dimessa. La giornalista sarebbe stata “criticata per le sue scelte editor… -