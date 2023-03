Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : OPPO e OnePlus potrebbero presto abbandonare il mercato europeo - _ImJason : RT @Gm_t02: @_ImJason Xiaomi Mi 10S OnePlus 11 Oppo Find X6 Pro - Gm_t02 : @_ImJason Xiaomi Mi 10S OnePlus 11 Oppo Find X6 Pro - MUHAMMA57775496 : @OnePlus_IN Oppo a17 copy - amplifiedpoop : @Iam__Kaustav Galaxy S10+ Redmi Note 10 Pro iPhone 13 Pro Max realme 6 Pro Vivo Nex 3 Tecno Phantom V Fold Oppo Find X2 Pro/OnePlus 7 Pro -

Il rapporto afferma che si tratterà, in realtà, di un dispositivorinominato con numero di modello 'PHN110'; potrebbe essere lanciato comeV Fold a livello globale. Secondo quanto ......11 5G, Motorola ThinkPhone e vivo X90 Pro . Insomma, la scelta non manca di certo. Guardando poi all'estero, sono arrivati ulteriori annunci: basti pensare a Huawei P60, Realme GT3 e...resta in cima alle preferenze nel mercato Android quando si parla di supporto software, ... Di pari passo, ancheha adottato una politica sovrapponibile in termini di aggiornamenti software ...

OnePlus e OPPO lasciano Europa: l'Italia è salva Telefonino.net

L'indiscrezione shock dell'ultimo minuto vede OPPO e OnePlus pronte a lasciare il mercato europeo: in questa "fuga" è compresa l'Italia In attesa dell’evento di lancio di OnePlus Nord CE 3 Lite e ...Pare che Oppo stia pianificando di ritirarsi da alcuni mercati europei importanti, ovvero quello tedesco, quello britannico e forse quello francese. L’indiscrezione ha iniziato a rimbalzare nelle scor ...