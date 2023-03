Lino Banfi in lacrime a Verissimo per la moglie Lucia: “Aveva un tumore al cervello, ho supplicato Dio di farla morire” (Di lunedì 27 marzo 2023) Si racconta a cuore aperto Lino Banfi, ospite della puntata di ieri, 26 marzo, di Verissimo. L’amato attore, inevitabilmente commosso, ha parlato della moglie Lucia, scomparsa a febbraio. La donna negli ultimi tempi era molto sofferente. “È dura. Le persone che vivono insieme da una vita, attaccati come la colla e la carta, se improvvisamente strappi la carta, non c’è modo di rimetterla insieme. È tutto così frastornante, strano”, ha spiegato Banfi nel salotto di Silvia Toffanin. Lucia Lagrasta era da anni malata di Alzheimer, ma nell’ultimo periodo era subentrato un brutto male. Facendo un paragone con il mondo del cinema, l’attore ha spiegato: “Io stavo seguendo la sceneggiatura dell’Alzheimer, la seguivo bene, sapevo la parte a memoria. Il professore mi diceva: ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 marzo 2023) Si racconta a cuore aperto, ospite della puntata di ieri, 26 marzo, di. L’amato attore, inevitabilmente commosso, ha parlato della, scomparsa a febbraio. La donna negli ultimi tempi era molto sofferente. “È dura. Le persone che vivono insieme da una vita, attaccati come la colla e la carta, se improvvisamente strappi la carta, non c’è modo di rimetterla insieme. È tutto così frastornante, strano”, ha spiegatonel salotto di Silvia Toffanin.Lagrasta era da anni malata di Alzheimer, ma nell’ultimo periodo era subentrato un brutto male. Facendo un paragone con il mondo del cinema, l’attore ha spiegato: “Io stavo seguendo la sceneggiatura dell’Alzheimer, la seguivo bene, sapevo la parte a memoria. Il professore mi diceva: ...

