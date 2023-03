Juventus, rinviato a maggio il processo sui bilanci (Di lunedì 27 marzo 2023) Fischio d'inizio e subito rinvio per il processo sui bilanci della Juventus relativi al periodo tra il 2019 e il 2021: la prossima udienza è stata fissata al 10 maggio 2023. Il gup di Torino, Marco Picco, ha disposto l&rsquo... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 marzo 2023) Fischio d'inizio e subito rinvio per ilsuidellarelativi al periodo tra il 2019 e il 2021: la prossima udienza è stata fissata al 102023. Il gup di Torino, Marco Picco, ha disposto l&rsquo...

