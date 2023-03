Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#TMW) Sommella, agente e intermediario di mercato: “#Cavani per tre volte ha rifiutato il trasferimento alla… - sportli26181512 : Juve, le condizioni di #Chiesa dopo la visita in Austria: L'esito dei controlli svolti in mattinata con il professo… - CorSport : ?? ULTIM’ORA ?? #Chiesa, arriva l’esito degli esami ?? Le sue condizioni - ilbianconerocom : #Juve, 'blitz' in Austria per #Chiesa: cosa filtra sulle sue condizioni - JManiaSite : L’esterno della Juve si è recato in Austria per un consulto con il chirurgo che lo ha operato dopo il grave infortu… -

Appuntamento preso per verificare il recupero del ginocchio sinistro al quale si era infortunato un anno fa e per valutare proprio ledopo i fastidi accusati al ginocchio destro . Per ...E, alla sua prima stagione in tinte giallorosse, l'exha fatto davvero bene, entrando ... Certo, lenon sono più favorevoli come quelle di quasi un anno fa, ma ci sono delle clausole, ...Avellino . Avellino reduce dal pari a Taranto ,Stabia da debacle a bnel nuovo esordio sulla panchina delle vespe per Walter Alfredo Novellino ,...il tecnico rivaluterà con lo staff le...

Juve, qui Continassa: la verità sulle condizioni di Chiesa, Pogba e Miretti Tuttosport

Appuntamento preso per verificare il recupero del ginocchio sinistro al quale si era infortunato un anno fa e per valutare proprio le condizioni dopo i fastidi ... Buone notizie per la Juventus e per ...Le ultime sul rientro in campo Un grande sospiro di sollievo per Chiesa e la Juventus, ora il giocatore dovrà solo superare la tendinite e soprattutto la paura (è condizionato ma questo controllo ...