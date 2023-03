Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il giornalista di MSNBC Mehdi Hasan dice ciò che probabilmente è nella mente di molti cittadini del Medio Oriente s… - stebellentani : Intellettuali come Grossman scrivono che Israele è vicina a una dittatura. Un golpista si ricandida a Presidente US… - bagosho : Ma io mi dico,un paese di estrema destra, come quello del presidente di Israele,secondo voi è normale che un partit… - Enric0Chessa : Israele, estrema destra dice sì a stop riforma giustizia fino a maggio - TV7Benevento : Israele, estrema destra dice sì a stop riforma giustizia fino a maggio - -

Rivolta nella notte a, i manifestanti cantano la loro rabbia contro Netanyahu: "Democrazia" ... Itamar Ben Gvir, leader del partito didestra Potenza ebraica, minaccia di far cadere il ......sbloccarsi lo stallo politico inintorno alla contestatissima riforma della giustizia promossa dal premier Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riportano i media locali, il partito di...... il Console generale dia New York. Zamir ha annunciato le sue dimissioni spiegando che è ... Sono scesi in strada anche gruppi didestra (come il famigerato Familia, legato al tifo ...

Israele, estrema destra dice sì a stop riforma giustizia fino a maggio Adnkronos

Proseguono in Israele le proteste per la riforma della giustizia ... a rinviare la riforma fino alla ripresa dei lavori del Parlamento Il partito israeliano di estrema destra Potenza ebraica di Itamar ...Lo ha annunciato Itamar Ben Gvir, ministro della Sicurezza Nazionale e leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit ("Potenza ebraica") in un comunicato, dopo aver deciso di rimuovere il veto al ...