Fiumicino | blitz della Guardia Costiera al porto canale | cantiere navale sotto sequestro

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 marzo 2023)– Ancora illeciti alla foce del Tevere. Per questo motivo gli uominiCapitaneria didi Roma ha posto, disposto dalla ProcuraRepubblica di Civitavecchia, unoperante neldi, specializzato in lavorazioni su scafi in legno. La misura interdittiva è scaturita da una precedente attività di Polizia giudiziaria, condotta d’iniziativa ed in concorso con la Polizia provinciale e il personale tecnico dell’Arpa ed a conclusione di un’articolata attività di verifica preliminare sullo stato dei luoghi e sulla documentazione in possesso del. E’ stato accertato che il ...