Calciomercato Milan: Zaniolo è la priorità, ma molto passa da Diaz (Di lunedì 27 marzo 2023) Calciomercato Milan: i rossoneri non mollano su Zaniolo, ma per arrivare all'ex romanista molto passa dal mercato in uscita Nicolò Zaniolo è ancora uno dei giocatori presenti sulla lista mercato del Milan. Maldini e Massara non hanno perso la speranza di vederlo a Milano, ma tutto dipenderà dall'estate e da Brahim Diaz. Se il giocatore spagnolo tornerà al Real Madrid, l'azzurro sarà il primo obiettivo dei rossoneri. Bisognerà, però, aspettare l'estate: lì si capirà se Diaz sarà ancora un rossonero e soprattutto se la cessione di Leao porterà la giusta somma, da investire poi sull'ex Roma. Lo scrive Tuttosport. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MilanNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

