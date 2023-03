Antonella Clerici, dolore insuperabile: lo scatto commuove i fan (Di lunedì 27 marzo 2023) News Tv. Ieri pomeriggio, sul suo account Instagram, Antonella Clerici ha emozionato i fan, mostrando una foto molto commovente. Si tratta di un dolore insuperabile per la conduttrice. Lo scatto ha letteralmente commosso gli utenti. Nel giro di pochi minuti, la foto ha ricevuto migliaia di interazioni. Molti hanno cercato di sostenere la Clerici. Per lei è una ferita aperta, che probabilmente mai riuscirà a ricucire. (Continua…) Leggi anche: Antonella Clerici, confessione intima: “Anche a me cedono parti del corpo” Leggi anche: Fabrizio Frizzi: a quattro anni dalla sua scomparsa, la nostalgia dei Vip Antonella Clerici commuove i fan su Instagram Ieri è stata una giornata molto particolare ... Leggi su tvzap (Di lunedì 27 marzo 2023) News Tv. Ieri pomeriggio, sul suo account Instagram,ha emozionato i fan, mostrando una foto molto commovente. Si tratta di unper la conduttrice. Loha letteralmente commosso gli utenti. Nel giro di pochi minuti, la foto ha ricevuto migliaia di interazioni. Molti hanno cercato di sostenere la. Per lei è una ferita aperta, che probabilmente mai riuscirà a ricucire. (Continua…) Leggi anche:, confessione intima: “Anche a me cedono parti del corpo” Leggi anche: Fabrizio Frizzi: a quattro anni dalla sua scomparsa, la nostalgia dei Vipi fan su Instagram Ieri è stata una giornata molto particolare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carlo234556 : RT @fabriziomico: La mamma di Fiorello che scambia il futuro marito di Antonella Clerici per Padre Pio... #VivaRai2 - m4leducata : la priorità di antonella clerici e della rai stamattina era fare gli auguri a lda m3diaset could never - betta941 : RT @allebrande: Appena acceso la tv ho visto Antonella Clerici frullare non so che cosa mentre cantava sono Bellissima Bellissima a tempo c… - allebrande : immaginate me dopo una mattinata di studio ferma sul divano con il telecomando in mano confusa e interdetta mentre… - allebrande : Antonella Clerici ha il suo spotify collegato alle casse ha deciso di far sentire tutta la discografia di Annalisa -