A 2 anni dal pestaggio omofobo non c’è giustizia: “Condanna? Solo per lesioni personali, manca l’aggravante. Da governo attacco ai diritti Lgbt+” (Di lunedì 27 marzo 2023) A due anni dall’aggressione omofobica alla metro Valle Aurelia di Roma, non è ancora arrivato a sentenza il caso del pestaggio ai danni di Jean Pierre Moreno, l’attivista Lgbt+ picchiato con calci, pugni e lancio di sassi soltanto perché stava baciando il suo compagno. Si attendeva il verdetto, con una decina di militanti in presidio di solidarietà di fronte agli uffici del giudice di pace, ma alla terza udienza in due anni è arrivato l’ennesimo rinvio, in attesa di ascoltare alcuni testimoni. Una sentenza ora attesa per maggio. Al di là dei tempi lunghi, però, come ha denunciato la vittima, “la giustizia non arriverà mai”. Il motivo? “Una Condanna sarebbe comunque monca, perché in Italia manca una norma che punisce chi agisce spinto da un intento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) A duedall’aggressione omofobica alla metro Valle Aurelia di Roma, non è ancora arrivato a sentenza il caso delai ddi Jean Pierre Moreno, l’attivistapicchiato con calci, pugni e lancio di sassi soltanto perché stava baciando il suo compagno. Si attendeva il verdetto, con una decina di militanti in presidio di solidarietà di fronte agli uffici del giudice di pace, ma alla terza udienza in dueè arrivato l’ennesimo rinvio, in attesa di ascoltare alcuni testimoni. Una sentenza ora attesa per maggio. Al di là dei tempi lunghi, però, come ha denunciato la vittima, “lanon arriverà mai”. Il motivo? “Unasarebbe comunque monca, perché in Italiauna norma che punisce chi agisce spinto da un intento ...

