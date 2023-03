Juve, Vlahovic il de Ligt bis? C’è già il nome del sostituto: è uno ‘scontento’ (Di domenica 26 marzo 2023) La Juventus potrebbe considerare l’idea di cedere Dusan Vlahovic. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i bianconeri... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 marzo 2023) Lantus potrebbe considerare l’idea di cedere Dusan. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i bianconeri...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : La #Juve passa a #SSiro con un gol di #Kostic viziato da falli di mano di #Rabiot e #Vlahovic non visti dall’arbitr… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Kovacevic: 'Vlahovic è tornato, sta meglio e si vede. Juve favorita per l'Europa League' - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Juve, non solo Zaniolo: Allegri punta Vicario e Scamacca - sportli26181512 : Juve, l'ex Sissoko: 'Vlahovic? Fa fatica per la pressione che ha addosso' - sportli26181512 : Kovacevic: 'Vlahovic è tornato, sta meglio e si vede. Juve favorita per l'Europa League': Kovacevic: 'Vlahovic è to… -