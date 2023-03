Potenza, dopo 13 anni riapre al culto la chiesa in cui fu trovata morta Elisa Claps. La famiglia: «Un affronto alla decenza» (Di sabato 25 marzo 2023) Nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, in centro a Potenza, fu ritrovato, diciassette anni dopo del suo omicidio, il cadavere di Elisa Claps, uccisa barbaramente nel 1993 da Danilo Restivo, un giovane che la corteggiava senza successo. Ora la chiesa ha deciso di riaprire al culto quel luogo in cui il corpo senza vita della 16enne è stato ritrovato, nello sconvolgimento di un intero Paese che allora aveva seguito il tragico caso. alla decisione però si oppone la famiglia: «Un affronto alla decenza consentire a quell’edificio di culto il ritorno alle ordinarie funzioni religiose», spiegano i parenti della ragazza. «Qui si vuole ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) Nel sottotetto delladella Santissima Trinità, in centro a, fu ritrovato, diciassettedel suo omicidio, il cadavere di, uccisa barbaramente nel 1993 da Danilo Restivo, un giovane che la corteggiava senza successo. Ora laha deciso di riaprire alquel luogo in cui il corpo senza vita della 16enne è stato ritrovato, nello sconvolgimento di un intero Paese che allora aveva seguito il tragico caso.decisione però si oppone la: «Unconsentire a quell’edificio diil ritorno alle ordinarie funzioni religiose», spiegano i parenti della ragazza. «Qui si vuole ...

