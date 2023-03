Pinocchio non vuole affatto diventare perbene. Grazie, Luigi Malerba (Di sabato 25 marzo 2023) Luigi Malerba aveva il dono di trattare da adulti i bambini e gli adulti da bambini. Era un narratore scherzoso che amava il buffo nella vita e nella scrittura, anche quando affrontava temi serissimi. Ha scritto molto per l’infanzia, deve essere stato un padre fantastico e ho il sospetto che molte sue favole siano nate al bordo dei lettini dei figli. Le sue Storiette e Mozziconi e Le galline pensierose (tutti fortunatamente ristampati da Quodlibet) sono stati un cult a casa mia e fra poco raggiungeranno la terza generazione. Ottima perciò l’idea mondadoriana di proporre nuove versioni illustrate per i più piccoli. Fresco di stampa (dopo Il vermetto nero nero, proposto tre anni fa da Ideestortepaper con disegni di Rosa Lombardo) Pinocchio con gli stivali (Mondadori, 17 euro) con illustrazioni di Giulia Orecchia, particolarmente in ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 marzo 2023)aveva il dono di trattare da adulti i bambini e gli adulti da bambini. Era un narratore scherzoso che amava il buffo nella vita e nella scrittura, anche quando affrontava temi serissimi. Ha scritto molto per l’infanzia, deve essere stato un padre fantastico e ho il sospetto che molte sue favole siano nate al bordo dei lettini dei figli. Le sue Storiette e Mozziconi e Le galline pensierose (tutti fortunatamente ristampati da Quodlibet) sono stati un cult a casa mia e fra poco raggiungeranno la terza generazione. Ottima perciò l’idea mondadoriana di proporre nuove versioni illustrate per i più piccoli. Fresco di stampa (dopo Il vermetto nero nero, proposto tre anni fa da Ideestortepaper con disegni di Rosa Lombardo)con gli stivali (Mondadori, 17 euro) con illustrazioni di Giulia Orecchia, particolarmente in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UnmondodilibriC : Avevo unito Pinocchio e Dante Alighieri, tanto è vero che nel Convivio ho trovato una frase in cui Dante Alighieri… - PanariellinaIda : Anche l'intelligenza artificiale secondo me può provare emozione, non so se avete mai visto il film A.I intelligenz… - Zaratrustha3000 : @Wufetta Se i manicomi non esistono più, sì...alle strutture protette non credo come non credo che è esistito Pinocchio - beatoinfregna : @welikeduel @makkox Producete quantità enormi di puttanate. La7 la TV di Pinocchio. ?? Pagliacci che non fanno ride… - adriana35724655 : @laura_ceruti Uhm non rosicare ma non solo è docente universitario ma ed è anche un grande avvocato e parla corrent… -