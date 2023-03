Michelle Hunziker: “Sesso da ex con Eros Ramazzotti? Ogni tanto sì”. La battuta da Pio e Amedeo (Di sabato 25 marzo 2023) Spiazza tutti Michelle Hunziker, ospite della prima puntata di Felicissima sera su Canale 5. Nonostante non stiano insieme ormai da diversi anni, sono parecchi i fan che sperano ancora in un ritorno di fiamma della showgirl svizzera con Eros Ramazzotti. Nel programma di Pio e Amedeo, la conduttrice ha risposto ai due comici che le chiedevano se ci fossero stati dei momenti hot con l’ex marito dopo il divorzio. “Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni”, ha risposto la conduttrice alla domanda su come i due riuscissero a mantenere un buon rapporto. Poi la battuta incalzante dei comici pugliesi, alla quale Michelle non si è negata: “Tu ed Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?”. E la Hunziker ... Leggi su tpi (Di sabato 25 marzo 2023) Spiazza tutti, ospite della prima puntata di Felicissima sera su Canale 5. Nonostante non stiano insieme ormai da diversi anni, sono parecchi i fan che sperano ancora in un ritorno di fiamma della showgirl svizzera con. Nel programma di Pio e, la conduttrice ha risposto ai due comici che le chiedevano se ci fossero stati dei momenti hot con l’ex marito dopo il divorzio. “Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni”, ha risposto la conduttrice alla domanda su come i due riuscissero a mantenere un buon rapporto. Poi laincalzante dei comici pugliesi, alla qualenon si è negata: “Tu ed, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?”. E la...

